A indústria musical chora a partida de Coolio. O rapper morreu esta quarta-feira, aos 59 anos, como confirmou o seu empresário, Jarez Posey, à People. A causa da morte não foi divulgada até à data.

Após a notícia, foram muitos os colegas e amigos que prestaram uma homenagem nas redes sociais.

Michelle Pfeiffer - que protagonizou o videoclipe de 'Gangsta's Paradise', uma das canções mais famosas de Coolio e que integrou a banda sonora do filme 'Dangerous Minds' de 1995 - foi das primeiras a lamentar a perda do artista.

"Estou de coração partido ao saber da morte do talentoso Coolio", escreveu no Instagram junto do vídeo de 'Gangsta's Paradise'. "Uma vida muito curta", acrescentou.

"Como devem saber, tive a sorte de trabalhar com ele em 'Dangerous Minds', em 1995. Ganhou um Grammy pela sua brilhante música da banda sonora - que acho que foi a razão pela qual o nosso filme teve tanto sucesso", lembrou, confessando que "30 anos depois, ainda fica arrepiada quando ouve a música".

Por fim, "enviou amor e luz para toda a família" do rapper norte-americano.

Também Kenan Thompson se manifestou nas redes sociais após a notícia:

© Instagram

Ice Cube está entre as homenagens que foram feitas a Coolio. "Uma notícia triste", disse.

Entre os muitos tributos, destaca-se ainda a publicação de Snoop Dogg.