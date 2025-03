Hailey Bieber chamou a atenção com o look escolhido na segunda-feira, 10 de março, em Paris.

A modelo está na Semana da Moda da capital francesa, que termina hoje.

Numa altura em que surgem rumores de problemas no casamento, Hailey foi fotografada a sair do hotel onde está hospedada. O look escolhido deixava mostrar bem as suas pernas.

A mulher de Justin Bieber usou um vestido mini com textura, óculos de sol, e gigantes brincos de pérolas.

Ora veja.

© X/Daily Mail

