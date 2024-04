Ricardo e Francisca Pereira estiveram de férias com os três filhos no Rio de Janeiro, para onde viajam com alguma regularidade.

Agora, já de volta a Portugal, o casal e os mais novos aproveitaram este fim de semana ao sol, tendo partilhado algumas fotografias deste fim de semana de calor.

Nas imagens podem ver-se momentos carinhosos entre o casal, mas também a filha mais velha, Francisca, com o 'companheiro de quatro patas da família', Bosco.

"Domingando ao sol", escreveram, na legenda de uma publicação partilhada.

