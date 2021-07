Há décadas que os famosos se aglomeram em Saint-Tropez, no sul da França. Todos os anos, a cidade atrai dezenas de celebridades em busca de sol, praia e diversão. Seja a bordo de um iate ou no exclusivo Club 55, as celebridades aproveitam ao máximo este pedaço do paraíso na terra.

Se está à procura de férias de luxo e de aumentar as suas hipóteses de encontrar rostos famosos, esta cidade da Riviera Francesa preenche todos os requisitos.

Nesta galeria, reunimos para si imagens de personalidades bem conhecidas que escolheram Saint-Tropez como destino de verão.

