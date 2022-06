Constantemente são publicadas notícias que dão conta das celebridades que aderiram à dieta vegan. No entanto, raras são as vezes em que sabemos de alguma estrela que tenha abandonado essa opção.

No entanto, Hollywood está repleta de personalidades do mundo do entretenimento que, pelas mais variadas razões, voltaram atrás na escolha que fizeram.

Clique na galeria e fique a saber as razões que levaram estas celebridades a desistirem da dieta vegan.

Leia Também: Gala Prémios E!: Os vencedores e os melhores looks da noite