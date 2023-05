O rei Carlos III foi oficialmente coroado numa cerimónia que decorreu este sábado, dia 6 de maio, na Abadia de Westminster, perante dois mil convidados e milhares de telespetadores.

Ao fim de 70 anos de reinado da mãe, Isabel II, Carlos III subiu ao trono britânico e este foi um momento histórico para a realeza britânica.

Durante a cerimónia, como manda a tradição, Carlos III foi coroado com a coroa Santo Eduardo, que pesa cerca de dois quilos e foi criada pela primeira vez para o rei Carlos II em 1661.

A coroa, que só foi usada para a coroação e depois retirada da cabeça de Carlos III, tinha sido usada pela última vez em 1953 pela mãe do monarca, a rainha Isabel II, que morreu em setembro de 2022.

No final da cerimónia, o rei mudou para a coroa Imperial do Estado, que é um pouco menos pesada, mas igualmente deslumbrante com 2.868 diamantes e colorias pelas, incluindo 17 safiras, 11 esmeraldas e 269 pérolas, de acordo com a People.

Esta última coroa é também usada em ocasiões especiais e foi vista pela última vez por cima do caixão da rainha Isabel II durante o seu funeral no ano passado.

A rainha Camilla, que também foi coroada, usou a coroa da rainha Mary, que foi usada pela bisavó de Carlos III, quando participou na coroação ao lado do marido, o rei George V, em 1911.