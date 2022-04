Foram três dias em que as atenções estiveram totalmente voltadas para o setor da beleza em Portugal.

A celebrar 25 edições, a Expocosmética – Feira Internacional de Estética, Cosmética e Cabelo reuniu cerca de 30 mil visitantes, dos quais quase 1.160 estrangeiros oriundos de Espanha, Brasil, França, Itália, Polónia, Paraguai Suíça e Ucrânia.

Foram várias as celebridades que não quiseram faltar a este evento.

Descubra quem lá esteve através da galeria:

Reafirmando-se como a maior feira de beleza da Península Ibérica, o evento acolheu 160 expositores, com especial destaque para as marcas e empresas que revelaram a preocupação crescente com a missão sustentável – desde o processo de produção e formulação de produtos aos rituais de beleza individuais.

A reflexão sobre temas que estão a ditar um novo rumo para indústria teve lugar, ainda, na 2ª edição do Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde, onde o envelhecimento, a nutrição estética e ligação da beleza à saúde e bem-estar foram debatidos com a ajuda de especialistas prestigiados do setor.

A par das palestras e das apresentações das marcas, houve espaço para masterclasses de maquilhagens com dois nomes portugueses, já bem reconhecidos no panorama de beleza internacional: Paulo Almeida, diretor de formação da MAC Cosmetics na Europa, e Ricardo Pedro, pro visual artist também responsável pela produção desenvolvida para a campanha da 25ª edição da Expocosmética.

A agenda do evento contou também com vários shows de cabelos promovido por diversas marcas com destaque para o show oficial da Expocosmética Gold Naked by Associação Cabeleireiros de Portugal.