As celebridades parecem ter a vida bem organizada, pelo menos no que ao fitness diz respeito. Constantemente perseguidas pelos paparazzi, muitas estrelas são apanhadas a praticar jogging, a fazer ioga ou a sair do ginásio. Mas até que ponto é que gostam mesmo de praticar exercício físico?

Curiosamente e ao contrário do que muitos possam pensar, algumas destas celebridades não gostam de praticar exercício físico. Fazem-no porque precisam - seja a nível profissional ou pessoal. Tal como qualquer outra pessoa, muitos destes famosos aguardam ansiosamente pelo momento em que o treino acaba. No entanto, o resultado desse esforço parece estar à vista de todos.

Clique na galeria e fique a saber quem são as celebridades que detestam praticar exercício.

