Constantemente no centro das atenções, as celebridades são expostas a todos os tipos de comentários online, sem escapar aos mais negativos. O Twitter é uma das maiores redes sociais e possivelmente uma das mais 'tóxicas'.

Com isto, o site OnlineCasino analisou um total de 500 000 tweets de 2019 para descobrir quem eram as celebridades mais criticadas no Twitter. Os dados são divididos em número de menções e tipo de comentário: positivo, neutro e negativo.

Clique e descubra os grandes - e às vezes surpreendentes - nomes que figuram na lista das celebridades com mais comentários negativos no Twitter.

