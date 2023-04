Daniel Oliveira foi o primeiro a partilhar, mais uma vez, o resultado das audiências. O diretor de programas da SIC contou que o canal "venceu o mês" de março, que "cresceu face a fevereiro e aumentou a distância para a concorrência direta".

"A SIC alcança 50 meses consecutivos de liderança e vence destacadamente o 1.º trimestre do ano. 'Isto é Gozar com quem Trabalha' bateu o seu recorde de audiência e volta a ser o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa. 'Jornal da Noite' e 'Primeiro Jornal' são os espaços de informação preferidos em Portugal. 'Flor sem Tempo', 'Alta Definição', 'Domingão', 'Vida Selvagem', 'Um Lugar ao Sol', 'Pantanal', 'Linha Aberta' foram líderes de audiência. 'Vale Tudo' afirma-se como um fenómeno de popularidade da temporada", destacou.

"A SIC lidera o mês e o trimestre nos períodos horários de manhã, prime time e late night. A SIC aumenta a distância nos targets comerciais e lidera o mês e o ano destacadamente", acrescentou.

Antes de terminar, deixou uma palavra de agradecimento aos espectadores "pela preferência e exigência". "Em abril, vamos dar o nosso melhor para continuar a ser a estação comercial de maior diversidade, a que tem mais programas de entretenimento, a que mais horas e géneros produz de ficção, a única com programas de humor e a que dedica mais tempo à informação. Uma Páscoa Feliz a todos", completou.

Por sua vez, Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, destacou também no Instagram os resultados da sua estação.

"TVI vence mais dias que a concorrência. 'Festa é Festa' prestes a cumprir dois anos de emissão, é a novela mais vista e os 'Queridos Papás', estreada este mês, lidera no seu horário. 'Dois às 10' e 'Goucha' dominam no day time. 'Vai ou Racha' continua a afirmar-se ao final da tarde. 'Em Família' o favorito das tardes de sábado. 'O Triângulo' reina nas noites de domingo, com o seu diário a liderar à tarde. A CNN Portugal continua a ser o canal de informação de eleição A TVI venceu mais dias do que a concorrência no mês de março. Foram 15 face aos 14 da SIC e 2 da RTP1", escreveu.

Leia Também: Entrevista de Georgina Rodríguez dispara audiências