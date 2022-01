Foi com grande alegria (e alguma vaidade) que João Baião partilhou com os seguidores que a sua árvore de Natal deu que falar no Brasil.

A decoração foi comentada pela dupla de YouTubers Diva Depressão e o apresentador destacou o momento na sua página de Instagram.

"Hoje tomei conhecimento que esta dupla de youtubers brasileiros de nome Diva Depressão comentaram a minha árvore de Natal entre as de tantas vedetas do Brasil e norte-americanas. Como assim galera, a minha árvore atravessou o atlântico", escreveu.

