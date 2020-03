Tyler Hubbard prepara-se para ser pai de novo, depois de ter dado as boas-vindas ao filho mais novo no passado mês de agosto.

Foi com duas fotografias dos filhos - Luca Reed, de seis meses, e Olivia, de dois anos, fruto do casamento com Hayley - que o artista anunciou que a família está prestes a aumentar em breve.

"'O papá e a mamã vão dar-nos outro irmãozinho'. Ficamos tão espantados quanto a Liv e sem palavras como o Luca", lê-se na legenda das imagens, que pode ver na publicação abaixo:

De referir que Tyler e Hayley estão casados desde 2015.

Leia Também: Revelado o nome do bebé de Enrique Iglesias e Anna Kournikova