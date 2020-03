A notícia que dava conta do nascimento do terceiro filho de Enrique Iglesias e Anna Kournikova já tinha sido divulgada no passado mês de fevereiro. No entanto, até agora o nome da criança permanecia em segredo. Informação que acaba de ser desvendada.

O casal deu as boas-vindas a uma menina, há cinco semanas, que se chama Masha. Um detalhe que foi revelado pelo cantor, que deixou escapar a informação durante uma conversa com a revista People.

"Eles adoram", começou por afirmar, referindo-se à reação dos filhos mais velhos quando deram as boas-vindas à irmã. "Há uma diferença de dois anos, por isso fiquei um pouco assustado. Não sabia como é que eles iam reagir. E também porque tenho dois cães, por isso lá em casa está caótico. Mas quando chegamos a casa com a Masha, o meu principal pensamento era: como é que vão reagir?", contou.

Recorde-se que Enrique e Anna são ainda pais dos gémeos Lucy e Nicholas, de dois anos.

Recentemente, o artista já tinha desabafado sobre esta nova fase, como pai de três crianças, confessando que está a ser uma etapa divertida. "Não tenho dormido, mas estou a divertir-se muito. Não mudava isto por nada deste mundo", afirmou.

