Stonewall Jackson, membro dos Grand Ole Opry e artista country, morreu. Tinha 89 anos, noticia a revista People.

A morte aconteceu no passado sábado, 4 de dezembro, após uma longa batalha do músico contra a demência Vascular.

Entre os seus sucessos destacam-se as músicas 'Waterloo', 'Don't Be Angry', 'I Washed My Hands in Muddy Water', e 'B.J. the D.J'.

O falecimento de Jackson acontece pouco tempo depois da partida da mulher, Juanita Wair Jackson, que perdeu a vida em 2019.

