Mauricio Mattar, um ator a cantor brasileiro, sofreu um enfarte este domingo, dia 15, adianta a imprensa. Conforme avança a revista Quem, a produtora de Mauricio, Adriana Gonçalves, afirmou que Mauricio se sentiu mal enquanto fazia um trabalho, acabando por pedir ajuda.

"Ele não se sentiu bem e deu entrada no hospital no final da tarde. Foi constatado um quadro de enfarte. De acordo com os médicos que o atenderam, provavelmente ele já vinha a ter esse quadro, mas não estava a mostrar esses sintomas", contou à Quem.

A produtora fez ainda saber que Mauricio está lúcido e que será transferido de unidade hospitalar uma vez que terá de fazer um cateterismo.

