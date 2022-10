Jana Kramer alegou que o ex-marido, Mike Caussin, a traiu com "mais" de 13 mulheres. Partilha que foi feita no episódio do 'Red Table Talk', do Facebook Watch.

A estrela de música country emocionou-se ao falar do casamento com o ex-jogador da NFL, de quem se divorciou oficialmente no ano passado.

A dada altura, Jada Pinkett Smith tentou confirmar que "ele a traiu com cerca de 13 mulheres" e Jana Kramer não tardou contar que eram "mais".

Mãe de duas crianças, Jolie, de seis anos, e Jace, de três, fruto do casamento terminado com Mike, a atriz e cantora americana abriu o coração para falar também da parte difícil da separação: não conseguir estar sempre com os filhos.

"Sei que estamos agora numa fase melhor, mas penso que este ano os meus filhos não vão acordar em minha casa no dia de Natal. Essa vai doer", condessou, em lágrimas, como relata o Page Six.

"É quando fico a pensar que 'isto não é justo'. Ele roubou-me o sonho do que eu queria para a minha família. Isso não é justo", disse ainda.

