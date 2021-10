Ricardo Martins Pereira, conhecido nas redes sociais como 'O Arrumadinho', está de relações cortadas com o pai. Depois de uma infância marcada pelos esquemas fraudulentos, que o levaram inclusive à prisão do progenitor, o jornalista deparou-se com uma situação desesperante.

Em 2006, devido a uma fuga aos impostos do pai, Ricardo e a avó foram notificados com uma dívida de 90 mil euros. Com ajuda da mãe, conseguiu abater parte da dívida, mas viu-se obrigado a pedir um empréstimo, que pagará até 2026.

"Estou a pagar ainda a dívida. Fiz um empréstimo a 20 anos para pagar a dívida dele e cumpri. Nunca mais lhe dirigi a palavra", afirmou em entrevista a Júlia Pinheiro, emitida esta quinta-feira no programa das tardes da SIC.

Questionado se a relação com o pai lhe deixou marcas na personalidade, Ricardo Martins Pereira reconheceu que sim. "Há tristeza. Aprendi a superar. Fiz o meu luto, que demorou algum tempo", confessou.

Ainda assim, frisou, "tornou-o uma pessoa melhor", que "confia abertamente nas pessoas".

