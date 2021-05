No passado dia 7 de maio, sexta-feira, Heitor Lourenço partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um momento no mínimo emocionante. Trata-se de um vídeo no qual é feita uma homenagem a Maria João Abreu, que continua internada no Hospital Garcia de Horta após ter sido diagnosticada com dois aneurismas.

A gravação mostra o momento em que o público do espetáculo 'Noite de Estreia', atualmente em cena no Teatro da Trindade, faz uma ovação à artista, cujo prognóstico é reservado.

"Foi assim ontem. Foi assim anteontem. Vai ser assim hoje. Aplausos de força para a Maria João Abreu. A João está na batalha. A João vai vencer!", afirmou Heitor Lourenço que foi quem publicou o vídeo.

