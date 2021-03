José Maria Tallon esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, dia 30 de março, onde partilhou com a apresentadora uma experiência quase-morte por que passou depois de ter sofrido um grave acidente de carro durante a sua lua de mel em Itália. Na época, o médico refere que se encontrava parado no automóvel com a mulher quando um camião TIR embateu contra a viatura, fazendo com que esta descesse por uma ribanceira.

"Lembro-me de estar a observar o corpo da minha mulher e o meu corpo, que não reconhecia, reconhecia o corpo da minha mulher mas o meu não, porque nunca nos vemos de cima", nota.

"Vi que a minha mulher estava a sangrar do ouvido direito, o que era impossível do sítio em que estava sentado. Quando reconheço o meu corpo começo a sentir uma sensação de medo estranha, levanto os olhos, vejo um túnel, vou arrastado para lá numa espécie de corrente de ar, até que chego a um ponto em que vejo uma luz ao fundo do túnel", descreve.

"Essa luz brilhante atraía, era tudo carinho e amor. No caminho para essa luz revivo toda a minha vida ao pormenor. Tive a noção do conceito do bem e do mal. Julgava-me a mim próprio", acrescentou, dando como exemplo o facto de ter magoado um amigo de infância quando lhe roubou um pudim na escola e o comeu.

Quando regressou a Espanha, José explica que a primeira coisa que fez foi ir em busca desse amigo que tinha magoado de forma a pedir-lhe desculpas pelo sucedido.



