Nestas últimas semanas, Rita Pereira tem-se destacado com as escolhas no que diz respeito ao look para o programa 'All Together Now', da TVI, onde cumpre o papel de jurada.

Ainda este domingo, na semifinal, a atriz voltou a dar nas vistas com mais um visual que recebeu vários elogios dos fãs.

Desta vez a figura pública escolheu um conjunto branco, cheio de pormenores em dourado, composto por uma saia toda em franja, um top curto e um casaco, também ele curto e com franjas.

"Arrasou" ou "maravilhosa", são duas das palavras que os fãs usaram para reagir às imagens que a atriz destacou no Instagram, onde mostra o look, assinado por Micaela Oliveira.

