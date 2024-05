Arnold Schwarzenegger recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem a Albert S. Ruddy, que morreu no passado sábado, dia 25 de maio, aos 94 anos.

"[...] Conheci-o há mais de 40 anos, quando já era um ícone e eu estava apenas a começar a minha carreira no cinema", recordou Schwarzenegger. "Tornou-se num amigo querido e num mentor. Esteve sempre lá para me dar conselhos e guiar-me na direção certa", destacou de seguida.

Arnold Schwarzenegger disse ainda que "a sua vida não seria o que é sem pessoas fantásticas como ele", Albert S. Ruddy, que "esteve presente em cada passo do seu caminho". Além disso, destacou também o amor que o produtor tinha pela família.

No texto que legendou algumas fotografias de ambos, o ator lembrou também o "sentido de humor" do amigo. "Deviam ter visto o brinde que ele fez no meu casamento - as pessoas não conseguiam respirar porque estavam a rir muito", contou.

"Sempre que virem 'Guerra, sombra e água fresca', 'O Padrinho', 'Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos' ou qualquer um dos muitos projetos dele, tirem um minuto para se lembrarem do Al Ruddy. Sei que nunca vou esquecê-lo. Vou sentir muito a falta dele, mas o Al vai estar sempre comigo. Tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer um homem tão grande e com um coração tão grande. Os meus pensamentos estão com a sua família", completou. Veja a publicação na íntegra:

