Elizabeth Chambers, ex-mulher de Armie Hammer, quebrou o silêncio perante o escândalo no qual o artista se viu envolvido. Note-se que o ator de 'Call Me By Your Name' foi acusado de atos de canibalismo e sadomasoquismo por outras mulheres que se envolveram com ele anteriormente.

Mostrando-se chocada com o sucedido, Chambers referiu na sua conta de Instagram: "Sem. Palavras".

Armie e Elizabeth divorciaram-se em julho do ano passado após 10 anos de casamento. Em comum têm dois filhos: Harper Grace, de seis anos e Ford Douglas Armanda, de quatro.

