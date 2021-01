Paige Lorenze, ex-namorada do ator Armie Hammer, revelou uma fotografia chocante onde mostra uma das iniciais do nome do ator gravadas no seu corpo, na zona púbica, com uma faca.

A modelo de 22 anos, que namorou com o artista entre agosto e dezembro do ano passado, relatou à revista Star o sucedido. "Ainda se dá para ver. Foi extremamente doloroso e traumatizante. Ele disse-me que se tinha gabado disto aos amigos".

Paige notou que o incidente aconteceu em novembro. "Ele adorava fazer jogos com a faca. (...) Era obcecado com isso e normalmente não me cortava. Contudo, nessa noite ele decidiu que me queria marcar como propriedade dele e gravar o nome dele no meu corpo. Tentei perceber aquilo como um gesto de compromisso dele em relação a nós, que iríamos ficar juntos muito tempo", descreve.

Foi neste momento que olhando para o corpo da então namorada, Armie decidiu gravar um 'A'.

Estas são declarações que surgem depois das denúncias anónimas feitas por uma mulher no Instagram, onde esta acusa Armie de canibalismo e de sadomasoquismo.

Entretanto, o ator já respondeu afirmando que estas acusações são falsas.

