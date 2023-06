Armie Hammer não será alvo de um processo judicial após ter sido acusado de abusar sexualmente de uma mulher em 2017.

"Normalmente, os casos de abuso sexual são muito difíceis de provar, sendo por isso que escolhemos os nossos melhores procuradores para os rever", informou um representante da polícia de Los Angeles.

"Neste caso, os procuradores fizeram uma revisão profunda [do que aconteceu], mas concluíram que nesta altura não há provas suficientes para acusar judicialmente o Sr. Hammer", continua.

O representante diz ainda que o seu departamento tem a "responsabilidade ética" de abrir apenas processos que possam ser provados.

"Devido à complexidade do relacionamento e à incapacidade de provar um encontro sexual forçado e não consensual, não podemos provar o caso além de qualquer dúvida razoável", termina.

Recorde-se que as acusações foram feitas por Effie, em março de 2021. Esta diz ter sido abusada pelo artista a nível "mental, emocional e sexual" durante um relacionamento que durou quatro anos.

Em declarações ao Page Six, Effie confessou sentir-se "desapontada" com o desfecho da queixa. "Acredito que muitas das vítimas do Armie tenham medo de agir. A minha esperança é que um dia os abusadores não saiam impunes", afirmou.

Reagindo na sua página de Instagram à decisão das autoridades, Hammer agradeceu pela investigação que foi feita. "Estou ansioso para recomeçar aquilo que será um longo e difícil processo para recuperar a minha vida agora que o meu nome foi limpo", escreveu.

