Está quase a chegar a 62.ª gala da entrega dos prémios Grammy e Ariana Grande fez saber que vai atuar no evento.

A cantora vai subir ao palco durante a cerimónia, que vai decorrer no Staples Center, em Los Angeles, no dia 26 de janeiro. Uma notícia que não resistiu em partilhar com os fãs.

"Até 26 de janeiro #Grammys", escreveu nas suas páginas do Instagram, Facebook e Twitter.

De referir que Ariana está nomeada para cinco categorias, incluindo Álbum do Ano, com 'Thank U, Next'.

