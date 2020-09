Hoje, dia 29, Sílvia Rizzo decidiu brindar os seus seguidores do Instagram com um verdadeiro 'tesourinho'. Trata-se de uma fotografia de infância na qual surge ao pé do pai. Partilhando-a na plataforma, a artista aproveitou para fazer uma homenagem ao mesmo.

"Aqui um bocadinho mais nova... O meu pai tinha acabado de me encontrar, sempre que podia perdia-me a caminhar e a observar tudo, a tentar perceber o que era isto do mundo e das pessoas (ainda estou a tentar perceber). Lembranças! Saudades tuas meu pai", confessou.

Veja o bonito momento.

