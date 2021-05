"Sendo a minha João a personificação da leveza e alegria, sugiro que usem uma peça de roupa branca (ou clara), se tiverem e vos apetecer", este foi o pedido de João Soares, marido de Maria João Abreu, para a despedida da atriz.

Por isso, os apresentadores da TVI Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua escolheram uma peça de roupa de cor branca para apresentar o programa 'Em Família', da TVI, este sábado, 15 de maio.

Recorde-se que o funeral decorre hoje, 15 de maio, na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa. A cerimónia religiosa está marcada para as 17h e depois seguirá para o cemitério do Alto de São João.

Entre amigos, família e fãs, centenas de pessoas reuniram-se no último adeus a Maria João Abreu, com a grande parte dos presentes a cumprirem o desejo de João Soares, com uma peça de roupa clara.

A atriz "partiu em paz", no passado dia 13 de maio, a ouvir uma música que "adorava", interpretada pelo marido e por um dos filhos, Ricardo, como contou a nora. "Esperou pelo último acorde de guitarra para respirar a última vez", acrescentou a mulher de Ricardo Raposo, referindo que não iam poder marcar presença nas cerimónias fúnebres por causa da Covid-19.

