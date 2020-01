Andreia Sofia Matos, conhecida por apresentar o programa 'Amor à Camisola', no Canal 11, foi submetida a uma cirurgia, conforme a própria o referiu através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Quem me conhece sabe que sofro com dores lombares há muito, muito tempo! Comecei com uma crise por ano em 2014 e nos últimos dois anos vivia constantemente com dor! Já fazia parte da minha vida!", começa por referir.

"Em dezembro tive a minha última crise aguda e pensei que não podiam ser só problemas musculares e má postura (como sempre me disseram). Exigi uma nova ressonância magnética e qual não foi o espanto dos médicos quando perceberam que tinha uma hérnia discal volumosa extrusa na l5 s1. A minha primeira reação foi: afinal não estou maluca!!! Operar era mesmo a única solução. E assim foi!", completou.

Eis a publicação:

