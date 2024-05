Rafaella Fico não esquece o namoro de 11 meses com Cristiano Ronaldo. Os dois começaram a relação em 2009, perto da altura em que o craque português deixou o Manchester United para rumar a Espanha, onde atuou pelo Real Madrid.

A apresentadora italiana, entrevistada pela Rai 1, confessou que quando conheceu Ronaldo nem sabia que estava perante um dos jogadores mais cobiçados da atualidade. "Eu nem sabia quem ele era. Estava lá com o meu agente, que me disse: 'olha quem tens aí'. Eu perguntei-lhe quem era e ele explicou-me que era um dos melhores futebolistas do mundo", ressalvou.

"Foi uma história bonita, intensa e que guardo no meu coração. Ele foi o meu primeiro namorado", acrescentou a comunicadora, que assim confirmou que não esquece o que viveu com o jogador.

Leia Também: "Espetacular": Georgina Rodríguez protagoniza nova capa de revista