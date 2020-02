Depois da gala dos Óscares a celebração continuou, como é habitual, com a after party, tendo sido várias as festas preparadas para a madrugada de segunda-feira.

Além da modelo Sara Sampaio, também Carmen Mouro não faltou ao evento. De acordo com a nota enviada às redações, a empresárias luso-angolana e apresentadora do programa 'Tu Consegues', que foi transmitido na SIC Caras, esteve presente na after party da Elton Jonh Aids Foundation.

O evento decorreu num hotel em West Hollywood, onde estiveram presentes muitas caras conhecidas internacionais.

Durante a festa, Carmen posou ao lado da famosa atriz Bella Thorne, como pode ver nas imagens da galeria.

Leia Também: Quem são os protagonistas da selfie dos Óscares 2020?