A apresentadora do 'The Morning Mash Up', da SiriusXM, Nicole Ryan, foi hospitalizada depois de ter sido atropelada por um carro enquanto andava na sua scooter, relata o Entertainment Tonight.

Foi partilhada no Instagram uma mensagem sobre o acidente que aconteceu no início da semana passada, e referiram que Nicole ficou "gravemente ferida".

"Reescrevemos isto centenas de vezes, mas não há uma maneira fácil de dizer isto. A Nicole ficou gravemente ferida no início da semana depois de ter sido atropelada por um carro enquanto estava na sua scooter. Ela está no hospital a recuperar dos ossos partidos", comunicaram na rede social.

"Vai precisar de tempo para recuperar antes de voltar ao 'Morning Mash Up'. Enquanto isso, Ryan e Stan [Stanley T e Ryan Sampson, que também fazem parte do programa] vão estar de volta esta segunda-feira para segurar 'o barco' até que a Nicole possa voltar", acrescentaram.

Antes de terminarem, pediram aos fãs para enviarem uma carinhosa mensagem de apoio a Nicole através das redes sociais. "Ela irá adorar ouvir-vos enquanto está a recuperar", escreveram na mesma publicação que foi, entretanto, eliminada.

