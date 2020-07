A filha do apresentador Dan O'Toole, com apenas um mês de vida, esteve desaparecida, segundo o próprio.

Como dá conta a revista People, Dan publicou uma fotografia de Oakland, esta quinta-feira, e escreveu: "A minha bebé Oakland. Estou a rezar para que, quem quer que esteja contigo, esteja a cuidar de ti. Quem quer que te tenha tirado de mim, que esteja a proteger-te".

Uma mensagem onde se mostrava com esperança de voltar a ter a filha nos braços.

"Amo-te, Oakland. Mal posso esperar pelo dia em que te vou abraçar de novo", acrescentou, de "coração partido".

O apresentador acreditava que a bebé "estava viva" e garantiu ainda na altura: "A minha incrível ex-mulher, Corrie, não tem nada a ver com isto. Por favor, deixem-a em paz".

No entanto, em comunicado, o Departamento da Polícia de Toronto disse à revista People: "Neste momento não temos nenhum relatório de uma criança desaparecida que pertença a Dan O'Toole. Também não houve nenhum alerta emitido referente a este inquérito".

Entretanto, O'Toole recorreu de novo ao Instagram para revelar que a bebé "está em segurança", mas ainda não teve a oportunidade de estar com ela, mostrando-se ainda abalado com toda a situação.

O apresentador do programa 'SC with Jay and Dan', do Canadá, anunciou o nascimento da pequena Oakland no dia 26 de maio. Na altura, foi com uma fotografia da bebé recém-nascida publicada no Instagram que partilhou a novidade com o mundo.

