Max Verstappen voltou a subir ao primeiro lugar do pódio com a vitória no Grande Prémio de Miami, que aconteceu no último domingo, 8 de maio. Uma conquista que mereceu ser celebrada.

Noticia o Page Six que nessa noite o piloto, de 24 anos, esteve com um grupo de amigos na discoteca E11even, em Miami.

"Chegou depois da meia noite. Esteve com um grupo de 15 pessoas a celebrar numa mesa", relatou uma fonte da publicação.

Sabe-se ainda que Lewis Hamilton, Lando Norris e Pierre Gasly também estiveram neste espaço noturno na mesma noite.

