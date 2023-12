Cristina Ferreira partiu esta semana para Salzburgo, Áustria, para fazer "a viagem mais bonita do ano", conforme referiu anteriormente nas redes sociais. A apresentadora explicou que todos os anos tem a tradição de viajar com o filho, Tiago, e com as duas avós deste para criarem memórias.

Ora, após conhecer Salzburgo, inclusive o local onde foram gravadas cenas do filme 'Música no Coração', eis que agora a comunicadora encontra-se num novo destino: Munique, Alemanha.

Na sua página de Instagram, Cristina já partilhou imagens do local - que poderá ver na galeria. Não se sabe, contudo, se continua acompanhada pelo filho e as avós.

