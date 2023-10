Sara Matos levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Ficção mas, logo após sair do Coliseu dos Recreios, posou para uma simples fotografia que serviu para fazer uma reflexão.

Nas redes sociais, a artista mostrou-se sentada num passeio e aproveitou a legenda para deixar alguns agradecimentos.

"Isto sou eu à espera do Uber depois da gala de ontem à noite. A sentir-me muito grata pelo carinho do público que me acompanha. Mais uma vez, Obrigada", começou por escrever Sara.

"Já sem os nervos a tomarem conta do meu discurso, sirvo-me deste post para agradecer à minha agência o papel que tem desempenhado no meu caminho profissional. Obrigada Vanessa Veloso por seres uma amiga real. Obrigada pela tua dedicação e apoio faça chuva faça sol. João Belo obrigada pelo teu rasgo, pela tua capacidade de trabalho e entrega total. A ligação que temos fez-nos ser reconhecidos já por duas vezes. Francisco Salgueiro e Margarida Paula obrigada por todos os dias. Seguimos juntos", concluiu a atriz.

