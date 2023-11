Isabel Figueira ultrapassou, em 2023, uma das mais duras batalhas que uma pessoa pode enfrentar. A atriz e apresentadora combateu com firmeza e garra um tumor num ovário, mas em abril recebeu a notícia que mais desejava: depois de submetida a uma cirurgia, viu-se livre da doença.

Isabel desfilou na passadeira preta da gala da GQ, que aconteceu no passado sábado, em Lisboa, e tirou alguns minutos para, de forma muito sincera, falar com os jornalistas. Começou por recordar os meses duros desta luta e confessou que hoje é, sem dúvida, uma mulher diferente.

"Foi um período bastante difícil. Agora estou a fazer reposição hormonal e continuarei durante mais um ano. Estou a repor tudo aquilo que me foi retirado, de forma a normalizar os índices de ferro e de vitaminas, tinha isso tudo em falta. Não é fácil, tem os seus dias... é um processo. Estou aliviada mas diferente. Isto mudou-me a maneira como vejo as coisas", começou por explicar Isabel, sem nunca deixar de lado o sorriso. "Não há como ficar maldisposta depois daquilo por que passei", vincou.

Nesta nova fase, Isabel vive mais agarrada aos momentos e ainda mais ligada à família. "Não tenho controlo sobre a minha vida e a qualquer momento um susto de saúde pode retirar-me as coisas que mais amo. Já dava muito valor à vida mas dou cada vez mais. Estou diferente", sublinhou ainda.

A ouvir toda a entrevista esteve sempre Luís Santos, o namorado de Isabel Figueira, que foi uma importante figura em todo o processo de remoção do tumor: "Ele foi absolutamente fenomenal. Teve sempre aquela palavra amiga, aquele colo... nunca me senti sozinha, nunca, apesar do sofrimento ser muito individual". Já em frente aos filhos, Isabel nunca se emocionou e disse sempre que tudo não passava "de uma coisa pequena" que "acabaria por passar".

Agora, Isabel encontra-se a gravar 'Cacau', a próxima novela das 21h da TVI. Integrou o projeto quando este se encontrava sensivelmente "a meio", mas preparou-se para não desiludir quem nela apostou. "Regressar às gravações foi o momento mais feliz. O primeiro dia correu lindamente, recebi imensos elogios dos meus colegas e, para mim, foi muito reconfortante. Trabalhei para isso, estudei e é bom ter esse reconhecimento. Agora é abraçar a viagem até ao final de abril de forma apaixonada, como faço em todos os projetos", concluiu.