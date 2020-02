Cerca de um ano depois de ter atuado no programa 'Atlântida', da RTP Açores, Jorge Martinez acabou por tornar-se viral nas redes sociais. Tudo por causa da forma como interpretou o seu tema 'Silêncio'.

Mediatismo que o levou a ser convidado do 'Você na TV', esta terça-feira, dia 4 de fevereiro. “Quem me conhece sabe que em palco eu dou sempre o máximo“, disse o artista após atuar no programa da TVI.

Um momento que acabou por ser depois partilhado na página do Instagram do 'Você na TV'. Veja na publicação abaixo:

