Jorge Martinez é um dos artistas do momento. É ele o protagonista de um vídeo que está a circular nas redes sociais e que não tardou em tornar-se viral. Trata-se de uma atuação que este fez em fevereiro do ano passado, no programa 'Atlântida', da RTP Açores.

Apesar do momento não ser atual e de já terem passados vários meses desde que este se sucedeu, a verdade é que foi agora descoberto e está a dar que falar pela excentricidade com o artista atuou.

Enquanto interpretava a música 'Silêncio', Martinez chegou a ir buscar ele mesmo 'efeitos especiais' para a canção.

Ora veja o momento e caso já o tenha presenciado, recorde.

