Fernando Daniel vive uma nova fase da sua vida depois de ter sido pai pela primeira vez há quase uma semana. Radiante neste nova etapa, o cantor decidiu dar espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões.

Entre os temas abordados, a paternidade foi o principal, mas também houve espaço para falar da carreira.

"Agora que a Matilde nasceu, como vai ser a tua carreira? Vais fazer uma pausa?", quis saber um internauta.

"A minha carreira continua. E espero que continue até ser velho. Em relação à pausa, tenho recebido muitas mensagens sobre isso e aproveito para esclarecer: Ser pai em nada muda aquilo que sinto quando faço música. Nunca pus em questão parar", começou por dizer.

"Não faz sentido parar de fazer algo que me preenche e me deixa imensamente feliz. A minha vida sempre foi música e continuará a ser. Portanto, respondendo concretamente, não irei fazer pausa, aliás, em janeiro há novidades para ver e ouvir", assegurou.

"E já este mês vão ficar a saber de coisas. Entretanto, continuo entre sonos a preparar tudo para os Coliseus do Porto (16 de fevereiro) e de Lisboa (27 de fevereiro) e ainda o Multiusos de Guimarães", acrescentou.

© Instagram

E será que o artista vai fazer uma canção para a filha? "Não quero dizer que sim nem que não. Não vou fazer por ser algo que mediaticamente possa ter impacto. Se o fizer será sentido, tenha ela 1,2,7,20 anos", respondeu.

© Instagram

Entre as questões e respostas, Fernando Daniel também revelou que "já canta" para a pequena Matilde. "Ela gosta de três canções, particularmente. 'Impossible' (Nothing But Thieves), 'Melodia da Saudade' [do próprio Fernando Daniel] e 'Visiting Hours (Ed Sheeran)", partilhou.

© Instagram

"O que achas que a 'fama' te tirou?". Esta foi outra questão que o artista não deixou de lado. "Ao início achava que me tinha tirado privacidade. Mas depois com mais maturidade fui percebendo que a privacidade não deixa de existir com a fama. Se quiser manter coisas da minha vida em segredo consigo perfeitamente manter. Quem diz coisas diz rotinas, viagens, hobbies. Sei que gostam de ver coisas da minha vida pessoal e mostro sempre qb (quanto baste)", disse.

© Instagram

