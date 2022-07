Rihanna surpreendeu os fãs ao marcar presença no Wireless Festival, em Londres, para apoiar o namorado, A$AP Rocky.

A cantora tem-se mantido discreta depois de ter sido mãe pela primeira vez, fruto da relação com o rapper. No entanto, fez questão de estar entre o público a apoiar o companheiro no primeiro dia do festival, na sexta-feira, 1 de julho.

Nas redes sociais estão a circular algumas imagens de Rihanna no festival e com os fãs a 'delirar' com a sua presença. Veja nas publicações abaixo:

