Margarida Aranha preocupou os seus seguidores ao partilhar nas suas redes sociais na manhã desta terça-feira uma imagem onde se mostrava a ser assistida no hospital.

A imagem deixou os fãs em alerta e motivou mensagens de preocupação. Respondendo a todas as dúvidas, a ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, fez um esclarecimento.

"Já me sinto bem melhor. Foi o meu problema da ciática", explica Margarida, que diz ter começado a sentir dores fortes nas costas depois de durante as suas férias ter feito um movimento rotativo durante várias horas.

Apesar de ter chegado ao hospital "cheia de dores", a jovem diz ter recuperado com a medicação intravenosa e injeção que lhe foi administrada.

Leia Também: Refeita das polémicas, Margarida Aranha tem novo amor?