Rita Pereira passou as últimas semanas em quarentena devido à pandemia de Covid-19. Em casa e apenas na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, o bebé Lonô, a atriz teve até aqui de aguentar as saudades da restante família.

Saudades que desapareceram esta quarta-feira, dia 6, com o primeiro encontro do rosto da TVI com os pais, primos e tios.

O dia foi passado em família e registado em imagens partilhadas nas redes sociais de Rita Pereira.

