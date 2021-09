Depois de várias semanas de rumores de romance, Beatriz Barosa deu provas da sua cumplicidade com Manuel Marques com uma publicação realizada na manhã desta quinta-feira, dia 2.

"Inserir banda sonora do filme 'Cinema Paradiso' na descrição", escreveu na legenda de uma foto de ambos, acrescentando o emoji de um coração.

A publicação surge na sequência de um comentário da atriz a uma foto de Manuel Marques que despertou a atenção dos seguidores. "Estás muito giro... Mas a fotógrafa também não se portou mal", escreveu na altura.

Publicação de Beatriz Barosa© Instagram

Manuel Marques, recorde-se, anunciou a separação de Ana Martins em junho. O ex-casal tinha trocado alianças em 2013 e tem duas filhas em comum - Inês, de 14 anos, e Elisa, de cinco.

Pouco tempo depois do anúncio, começaram a surgir as primeiras notícias de romance com Beatriz Barosa, com quem o ator contracena na novela 'Festa é Festa', da TVI.

