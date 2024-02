Nuno Homem de Sá deu uma polémica entrevista a Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Nessa conversa, o ator fez revelações surpreendentes acerca da relação amorosa que manteve com Frederica Lima.

A dada altura, Nuno referiu, por exemplo, que teve com Frederica uma relação poliamorosa à qual se juntou uma segunda mulher. Apesar de ter concordado inicialmente com tudo, Frederica ter-se-á tornado "ciumenta", segundo Nuno.

Contactada de imediato pelo Fama ao Minuto para comentar estas declarações, Frederica optou por manter-se em silêncio. Ainda assim, e nas redes sociais, fez uma publicação que serviu para enaltecer a cidade de Cascais e os seus moradores, fugindo completamente ao tema do momento.

"Magnífica Cascais! Terra de pessoas de carácter forte, de educação firme com valores importantes e estruturantes, terra de pessoas com nível, com verdade e com noção. Pessoas com dinheiro sim, mas que respeitam o próximo e não rebaixam ninguém", escreveu inicialmente.

"Orgulho-me de ter nascido aqui, orgulho de toda a minha infância, amigos, colegas e famílias com quem cresci. Orgulho-me das pessoas que tenho na minha vida, se as mantenho é porque são pessoas leais, verdadeiras, frontais e com valores. Pessoas que me respeitam e que sabem respeitar os outros, afinal esse é o pilar da educação. Pessoas trabalhadoras e empreendedoras, pessoas dedicadas que estudam permanentemente e se empenham para serem melhores a cada dia que passa. Pessoas que valorizam e respeitam a Igreja e a Família, que aceitam as diferenças e que sabem muito bem aquilo que querem. Pessoas com amor próprio e com amor pelos outros", fez notar depois Frederica.

Por fim, a ex-concorrente do 'Big Brother' sublinhou que Cascais é "berço", "conforto", "educação" e "liberdade de ser", apelando a que quem não conhece a cidade, a visite. "Vale a pena! Aqui há muita gente boa, uns melhores outros piores, mas o nível nunca desce", concluiu. Ora veja: