DaBaby reuniu-se com nove organizações de conscientização sobre o HIV. Um encontro que acontece depois dos comentários polémicos do artista no festival Rolling Loud, em Miami.

DaBaby não hesitou em juntar-se a uma reunião em modo 'casa aberta' e "pediu desculpa pelos comentários imprecisos e ofensivos que fez sobre as pessoas que vivem com HIV".

"E ouviu as nossas histórias pessoais, a verdade sobre o HIV e o seu impacto nas comunidades negras e LGBTQ com profundo respeito", contaram ainda os organizadores do evento.

"Agradecemos por ele ter participado neste fórum que lhe deu a oportunidade de aprender e receber informações precisas", remataram.

