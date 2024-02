Genoveva Casanova foi notícia na imprensa espanhola e dinamarquesa no início do passado mês de novembro quando viu o seu nome associado ao do agora rei da Dinamarca, Frederico X.

A socialite terá acompanhado o então príncipe herdeiro durante a sua visita a Madrid - na qual esteve sem a mulher, Mary - e a imprensa espanhola garantia que antes de regressar a Copenhaga Frederico tinha passado a noite em casa de Genoveva.

A polémica atingiu proporções que obrigaram a socialite a deixar a sua residência em Madrid durante uns tempos e a abandonar as redes sociais, que até hoje não foram reativadas.

Tudo fazia crer que Genoveva pretendia manter-se discreta e longe das câmaras... até agora.

Casanova foi anunciada esta semana como participante da quinta edição concurso 'El Desafío', da Antena 3 espanhola, no qual também vai participar Victoria Federica, sobrinha de Felipe VI.

