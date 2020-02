Alexandra Lencastre usou a sua conta de Instagram para esclarecer as mais recentes notícias que davam conta da sua substituição, como jurada no programa 'Dança com as Estrelas', por Jessica Athayde.

"Em resposta às notícias que têm saído nas últimas horas sobre o Dança com as Estrelas, esclareço que não é verdade que a direção do Nuno Santos tenha preferido me trocar por uma cara mais nova para o papel de jurada", fez saber em primeiro lugar, explicando posteriormente as razões que a levaram a não aceitar o lugar.

"Fui convidada a participar no programa, não tendo podido aceitar esse convite por já ter há muito agendada uma semana de férias, que me permitirá descansar entre a novela que acabo agora de gravar e o início de novos projetos", continua.

"A TVI ainda me perguntou se poderia abdicar dessas férias, mas tive de declinar a proposta que me foi feita. Não houve, assim, qualquer 'bronca' com a TVI", conclui.

