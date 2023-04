Isabel Figueira teve na sexta-feira, 7 de abril, um dia feliz. Uma semana depois de ter sido operada para retirar um tumor que lhe foi diagnosticado no ovário esquerdo, a atriz e apresentadora voltou a sair de casa.

"Finalmente saí de casa com o meu amor", declarou num vídeo, partilhado no Instagram, através do qual se mostra no carro com o namorado, Luís Santos.

Horas depois, Isabel declarou-se publicamente à cara-metade. Na mesma rede social, partilhou vídeos e fotografias únicas de momentos a dois com o filho do antigo selecionado nacional - Fernando Santos.

A publicação terá servido como forma de declarar o seu amor e agradecer o apoio que tem recebido do namorado nesta fase particularmente desafiante.

Isabel Figueira, de 42 anos, aguarda o resultado da biópsia feita ao tumor que lhe foi retirado para perceber quais os próximos passos ou tratamentos que terá de realizar para cuidar da sua saúde.

Leia Também: "É assim que tenho passado parte do meu tempo", diz Isabel Figueira