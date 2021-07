Depois de ter dado como presente um carro à filha Heaven, quando esta completou 16 anos, Kevin Hart está agora empenhado em ensinar a jovem a conduzir.

O ator, de 41 anos, partilhou uma fotografia no Instagram, esta segunda-feira, onde se mostra ao lado da filha, que aparece ao volante.

"A minha menina está a crescer", disse o pai 'babado' na legenda da imagem.

Recorde-se que a menina é fruto da relação terminada de Kevin Hart com Torrei Hart. O ex-casal - que esteve junto entre 2003 e 2011 - tem ainda em comum o jovem Hendrix Hart, de 13 anos.

Em 2016, o ator deu o nó com Eniko Parrish, com quem tem dois filhos em comum, Kenzo, de dois anos, e Kaori Mai, que nasceu em setembro do ano passado.

