O filho de Marta Cruz, Noah, quebrou o silêncio no mês passado para falar sobre o processo de mudança de sexo pelo qual passou ao longo dos últimos dois anos.

Na sua conta no Instagram, o jovem partilhou esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, uma fotografia do seu novo Cartão de Cidadão, no qual já consta o nome Noah e o sexo como sendo masculino.

Já a mãe, Marta Cruz, partilhou a story do filho e mostrou-se muito orgulhosa pela conquista.

"É muito orgulho que se diz?", escreveu a filha de Carlos Cruz, na story partilhada.

